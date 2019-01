© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportano i colleghi di Gazzetta, il Parma potrebbe cedere l'esterno offensivo Mattia Sprocati all'Hellas Verona. Classe 1993, il giocatore ex Salernitana e Lazio ha disputato solo 4 partite nella prima parte della stagione, per un totale di 85 minuti.