Perugia, aggregato il giovane centrocampista Dean Lico

Il Perugia ha aggregato in prima squadra il giovane centrocampista Dean Lico, classe 2000, proveniente da Cannara in serie D dove era arrivato negli scorsi giorni. L’albanese è cresciuto nelle fine dello Skenderbeu per poi passare prima al Leganes in Spagna e poi allo Sporting Libona in Portogallo vestendo le maglie delle squadre B in entrambe le occasioni. Lo riporta Perugia24.net.