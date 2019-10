© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dall’edizione umbra de La Nazione l’attaccante Federico Melchiorri e il Perugia sarebbero ai ferri corti dopo le parole di Massimo Oddo arrivate al termine della vittoria sul Pisa (“Melchiorri sembrava avesse giocato 250 minuti, pareva stravolto. Poi ci si lamenta se non si gioca. Anche quando si entra per cinque minuti bisogna dare l’anima”).

Come riporta il quotidiano l’agente del giocatore sarebbero stati presenti a Pian di Massiano alla ripresa della preparazione chiedendo un confronto chiarificatore. Un incontro a cui non hanno fatto seguito dichiarazioni anche se l’impressione è che si possa andare verso la separazione a gennaio. Il giocatore infatti è a scadenza di contratto e se non vi sarà il rinnovo prospettato alla riapertura del mercato potrebbe esserci l’addio anche perché da febbraio potrà accordarsi a zero con un altro club.

Sullo sfondo resta sempre il Pescara alla caccia di una punta per sostituire l’infortunato Tumminello.