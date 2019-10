Perugia, Buonaiuto: "Bravi a restare in partita fino alla fine"

Cristian Buonaiuto

Al termine della gara dell'Arechi tra Salernitana e Perugia, terminata 1-1, è intervenuto Cristian Buonaiuto, autore del definitivo pareggio ospite al novantesimo: "Siamo riusciti a riprenderla alla fine, potevamo fare anche qualcosina in più. Peccato per l'infortunio di Kouan, ma va bene così. Sapevamo che era una partita difficile, siamo stati bravi a restare in partita e riprenderla alla fine. Bravo anche il mister ad azzeccare i cambi, siamo sempre tutti a sua disposizione. Problemi in attacco? Nessun problema, a volte abbiamo creato poco e quindi abbiamo segnato poco. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, invece. Spero che recupereremo tutti per la prossima partita".