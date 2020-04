Perugia, Capone: "Sogno di tornare all'Atalanta. Cosmi? Ama questa città e questo club"

vedi letture

Intervista dal suo isolamento domiciliare per Christian Capone, attaccante del Perugia ma di proprietà dell’Atalanta. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni a TifoGrifo.com: “La scelta di Perugia in estate? Positiva, fin dall’inizio perché la società mi ha voluto fortemente. A gennaio ho avuto delle richieste ma sono contento di essere rimasto. Il rapporto con Cosmi? Il mister ama Perugia, ci ha fatto capire che vuole che diamo sempre tutto in campo e in allenamento e ci ha aiutato molto sul piano caratteriale. La ripresa? Sarà un po’ come rientrare dopo la preparazione estiva. Ci sarà spazio per tutti giocando ogni tre giorni, con in testa l’idea di trovare prima possibile la salvezza anche se la squadra ha nelle sue corde ben altro. Specie se trova continuità. Il taglio degli stipendi? Da parte mia posso dire che se sarà necessario saprò stare vicino alla società. Obiettivi personali? Tornare all’Atalanta, una società che si è stabilizzata oramai fra le migliori del campionato e che gioca in Champions League”.