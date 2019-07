Perugia, Capradossi obiettivo per la difesa. C'è da sfidare lo Spezia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornato alla Roma per fine prestito per Elio Capradossi si prospetta un nuovo prestito in Serie B con due club pronti a contenderselo. Il primo è lo Spezia, dove il classe '96 ha giocato l'anno passato e che lo rivorrebbe con sé, l'altro è il Perugia che lo sta cercando con insistenza. Proprio gli umbri, secondo cittadellaspezia.com, sarebbero al momento in vantaggio visto che i liguri devono prima alleggerire la batteria di difensori con almeno una cessione.