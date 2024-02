Ufficiale Lecco, ecco l'ultimo colpo di mercato: al centro della difesa c'è Capradossi

vedi letture

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata anche quella. Il Lecco ha infatti annunciato l'arrivo del difensore centrale Capradossi fresco di risoluzione contrattuale con il Cagliari dove aveva giocato nella prima parte di stagione. Questa la nota dei blucelesti:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Elio Capradossi.

Elio è un difensore centrale italiano con origini ugandesi classe 1996. Nella sua carriera è cresciuto nelle giovanili della Roma per poi passare al Bari nella stagione 16/17. Nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Spezia, Spal e Cagliari per un totale di 134 presenze e una promozione in Serie A.

Benvenuto Elio, non vediamo l’ora di vederti all’opera con la maglia bluceleste".