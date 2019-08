Perugia-Chievo, i convocati di Marcolini: out Ceter. Ma c'è Segre

© foto di Matteo Bursi

Gara d'esordio in quel di Perugia per il Chievo Verona di mister Michele Marcolini, che domani dovrà fare a meno dell'attaccante Ceter, che risulta l'unico indisponibile; non convocato Vaisanen, approdato oggi alla corte dell'allenatore. Questo l'elenco completo dei convocati dei gialloblù:

Portieri: Caprile, Seculin, Semper

Difensori: Brivio, Cesar, Cotali, Leverbe, Pavlev, Rigione

Centrocampisti: Bertagnoli, Esposito, Garritano, Giaccherini, Karamoko, Nunes, Segre

Attaccanti: Djordjevic, Meggiorini, Pucciarelli, Rodriguez, Stepinski, Vignato