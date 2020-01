© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha chiesto alla società due acquisti per rinforzare difesa e centrocampo. Dietro, oltre al Scognamiglio del Pescara, l’obiettivo del club umbro è Bartosz Salamon della SPAL che però vorrebbe aspettare la chiamata di una squadra in Serie A e potrebbe scendere di categoria solo negli ultimi giorni. Per il centrocampo, dove è in uscita Balic, l’obiettivo è quel Francesco Deli già cercato in estate quando poi scelse la Cremonese. In grigiorosso il classe ‘94 ha finora trovato poco spazio, appena 11 presenze, e per questo potrebbe cambiare aria a gennaio. Lo riporta Il Messaggero.