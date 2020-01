© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del centrocampista Vlad Dragomir sembra essere lontano da Perugia dove non sta riuscendo a ripetere le buone cose mostrate un anno fa. Secondo Il Messaggero il club umbro avrebbe provato a inserirlo in un paio di scambi con l’Ascoli – per Michelve Cavion – e la Cremonese – per Francesco Deli – ricevendo in entrambi i casi un secco no. Dragomir potrebbe ora finire al Pescara assieme al centravanti Federico Melchiorri, anche se le due trattative sono slegate fra loro. Il romeno potrebbe essere però la chiave per portare in Umbria quel Gennaro Scognamiglio che Cosmi desidera per rinforzare la difesa.