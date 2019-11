Ha fatto il giro di Italia l'esibizione musicale di Marcello Falzerano, centrocampista e pianista del Perugia, che sabato scorso, mentre la squadra era in attesa di partire per Crotone a seguito di un guasto del charter, ha incantato i presenti con un pianoforte nella sala d'attesa: il calciatore si è infatti seduto iniziando a suonare la melodia del compositore francese Yann Tiersen che ha fatto da colonna sonora al film Il favoloso mondo di Amélie.

La faccenda è andata però oltre i confini nazionali, tanto che il sito internet del quotidiano spagnolo Marca gli ha dedicato un breve pezzetto: "In alcuni aereoporti in Italia c'è un pianoforte nelle zone di attesa, affinchè qualche passeggero possa suonarlo. Il Perugia ne vide uno quando stava per imbarcarsi verso Crotone, per giocare la partita di Serie B italia, e il calciatore Marcello Falzerano non ha resistito... deliziando la spedizione perugina".

🎹 El @ACPerugiaCalcio se encuentra un piano en el aeropuerto... y sucede esto con un jugador

😮😮😮 ¡¡Sus compañeros alucinaron!! https://t.co/67St2DqILR — MARCA (@marca) November 5, 2019