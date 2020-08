Perugia, in città spuntano due striscioni polemici dopo la sconfitta di Pescara

Due striscioni dai toni fortemente polemici nei confronti di squadra e società sono apparsi questa mattina a Perugia dopo la sconfitta nell’andata dei play out contro il Pescara di ieri sera. Il primo, appeso nella zona di Fontivegge, riportava la scritta “Dal presidente all’ultimo dei giocatori… via dalla città chi non rispetta i nostri colori”, mentre un secondo, a Madonna Alta, recitava: “Rispetto per il Grifo e la sua gente”. In casa umbra si scalda così l’attesa per la gara di ritorno in programma il 14 agosto. Lo riferisce Calciogrifo.it.