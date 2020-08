Perugia, la certezza sono i playout. L'incognita è il mister: Oddo verso l'addio?

Lo spettro della Serie C, dopo diversi in cadetteria, non è forse stato mai così vicino, ma il Perugia deve adesso fare i conti con un playout da giocare - doppia sfida contro il Pescara, ammesso che il ricorso del Trapani non cambi le carte in tavola - e... un mister da scegliere. Perché, oltre l'avversario, gli umbri sono certi di giocarsi la permanenza in categoria mediante gli spareggi salvezza, ma non sono certi di farlo con Massimo Oddo in panchina.

Il tecnico, che aveva iniziato l'anno salvo poi essere esonerato e richiamato dopo l'addio con Serse Cosmi, che non ha permesso la svolta del Grifo, è di nuovo in bilico, anche se in molti assicurano che il presidente Massimiliano Santopadre gli abbia ridato fiducia per gli ultimi 180' della stagione.

Ma colloqui con altri tecnici ci sono stati. Prima scelta Stefano Colantuono, che ha però declinato, poi occhi su Fabrizio Ravanelli e Alessandro Calori, nonostante avesse preso piede l'idea di affidare la gestione temporanea del tutto a Giovanni Migliorelli, tecnico della Primavera; scelta forse azzardata, e virata verso un profilo di esperienza.

Ecco quindi farsi avanti Walter Novellino. Da un lato chi dice che quest'oggi il mister sarà ufficializzato, dall'altro chi sostiene che lo stesso trainer abbia preso tempo per ponderare al meglio una scelta che comunque, al netto di come possa andare, non gli vedrebbe cadere addosso particolari colpe.