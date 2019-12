© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro la Cremonese il tecnico del Perugia Massimo Oddo è tornato sull’analisi della gara contro il Cosenza: “Abbiamo rivisto la gara contro i calabresi e gli errori, più dei singoli che di squadra, che abbiamo commesso. I ragazzi hanno capito e hanno voglia di migliorarsi e stiamo lavorando per trovare continuità nell’arco della partita perché abbiamo ancora alti o bassi. Classifica? Siamo tutte lì, basta una vittoria o una sconfitta per entrare o uscire dai play off e domani affronteremo una squadra forte che vive delle difficoltà, ma nonostante tutto può tornare in corsa. Non bisogna mai abbassare la guardia perché tolto il Benevento le altre hanno il medesimo andamento. - conclude Oddo come riporta Calciogrifo.it - Mi aspetto una Cremonese che ha necessità di fare punti, ma che è forte. Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica perché i grigiorossi saranno molto aggressivi”.