Perugia, Oddo: "Mi sento in dovere di dare il massimo. Falcinelli? Tutto può cambiare"

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa presentandosi nuovamente alla piazza e analizzando il finale di stagione: “Non so come hanno trascorso il tempo i ragazzi senza di me e non mi interessa, so però come lo hanno trascorso con me prima ed è stato piacevole, non ci sono mia stati problemi e ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti loro. Tanti li ho sentiti anche in questi mesi perché si è instaurato un rapporto che va oltre il calcio. Il momento non è semplice, anche da fuori mi dispiaceva per il Perugia e per il lavoro di Cosmi che conosco e apprezzo, ma purtroppo non sempre il valore dell’allenatore è direttamente proporzionale ai risultati ottenuti. Mi sento in dovere di dare il massimo per risolvere questa situazione. - continua Oddo come riporta Calciogrifo.it - Falcinelli? Può capitare un’annata storta, gli ho detto però che basta un minuto per cambiare tutto, per essere decisivo e per questo dobbiamo dare il massimo fino alla fine. Ho visto le partite, conosco vita, morte e miracoli di questi ragazzi, so che qualcuno di loro ha avuto difficoltà, come Rajkovic, che per me nemmeno ci dovrebbe stare in B, ma che per la struttura fisica che ha è normale abbia avuto dei problemi, eppure anche a lui dico che con la sua esperienza può essere decisivo anche giocando cinque minuti“.