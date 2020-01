© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In casa del Perugia si continua a riflettere su un possibile cambio in panchina e dunque sull'esonero di Massimo Oddo e, nelle ultime ore, sta avanzando il nome di Stefano Colantuono. Una candidatura importante che si unisce a quella di Cosmi ma anche a quella di Aglietti, anche se quest'ultimo è stato scartato praticamente subito perché non convince la proprietà umbra per una questione caratteriale. A riportarlo è Sportitalia.