Daniel Pavlovic ultimo acquisto del Perugia si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club umbro: “Si è aperta questa opportunità con il Perugia e l’ho colta. Sono veramente felice di essere qua. Ringrazio il presidente, metterò tutta la mia esperienza a disposizione del mister. La mia condizione fisica? Finora mi sono allenato con un preparatore atletico, sono in una buona condizione. Ci vorrà comunque un po’ per inserirmi e conoscere bene la squadra. Tatticamente sono un terzino sinistro a cui piace molto la fase offensiva. Ma sono anche un difensore che punta a difendere la propria porta. Ho conosciuto i miei compagni di squadra e ho visto che sono tutti ragazzi bravi e tranquilli. Rosi? Con Aleandro ho un buon rapporto, abbiamo giocato insieme. Lui mi ha parlato molto bene di Perugia. La Serie B è un campionato molto equilibrato. Le squadre che stanno nella parte bassa della classifica possono vincere con quelle che stanno più in alto. È un campionato duro. Non si deve mai abbassare la concentrazione, sopratutto in questo periodo. Ho visto le ultime partite del Perugia. Mi piace molto il modo di giocare. Conosco Verre dai tempi della Sampdoria”.