ufficiale Monaco, il giovane Pavlovic viene prestato al Cercle Brugge

Il Monaco rende nota la cessione in prestito di Strahinka Pavlovic, difensore 19enne che va a rinforzare il Cercle Brugge, club satellite dei monegaschi. Il serbo è stato prelevato in estate per 10 milioni di euro ma fin qui non ha praticamente mai trovato spazio sotto la gestione di Niko Kovac.