© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Perugia in vista del finale di campionato ha deciso di rinforzare ulteriormente il proprio organico con l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Si tratta di Daniel Pavlovic, ex di Frosinone, Sampdoria e Crotone, che ha firmato un contratto di tre mesi con opzione per le prossime due stagioni. Lo riporta Tuttosport spiegando che il bosniaco è già a disposizione di Alessandro Nesta che in questa sosta avrà il tempo per valutarne le condizioni fisiche in vista del ritorno in campo.