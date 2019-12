© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Perugia si sta muovendo per rinforzare difesa e attacco nel mercato di gennaio e non lasciare nulla di intentato nella corsa ai play off, e successivamente alla Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere dell’Umbria oltre a Rajkovic, che rappresenta l’obiettivo numero uno ormai da mesi, il club biancorosso avrebbe messo nel mirino anche Francisco Sierralta dell’Udinese come alternativa per il reparto arretrato.

Per quanto riguarda l’attacco invece l’obiettivo è Amato Ciciretti giocatore ai margini del Napoli e in cerca di rilancio in Serie B. Secondo il quotidiano umbro il calciatore starebbe spingendo per approdare a Perugia nel mercato di riparazione.