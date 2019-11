© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara non perde di vista il centravanti Federico Melchiorri, che a gennaio lascerà il Perugia dove ormai è ai margini. Il club abruzzese sarebbe pronto a proporre al classe ‘87 un contratto di un anno e mezzo pagando un indennizzo simbolico agli umbri. Sul calciatore però c’è la concorrenza di due club: Carpi in Serie C e Virtus Entella in Serie B. Lo riporta Pescarasport24,it spiegando però che difficilmente Melchiorri potrebbe accettare di scendere di categoria.