Ancora de decidere quello che sarà il futuro dell'attaccante del Perugia Federico Melchiorri. Un inizio di stagione non entusiasmante, poco spazio trovato, ma la sua partenza a gennaio non è così scontata. Tutt'altro. Non è infatti da escludere il suo rinnovo con gli umbri, che non vorrebbero perdere a zero il calciatore, ma il Pescara è alla finestra per monitorare l'evolversi, e con gli abruzzesi, secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, c'è anche il Carpi: i biancorossi necessitano di una punta di peso, ma chiaramente l'ingaggio del classe '87 appare un ostacolo non indifferente.

Tutto però è in divenire. Di sicuro saranno mesi intensi.