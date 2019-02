Pescara, Bellini si presenta: "Sogno la Serie A con questa maglia"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il neo centravanti del Pescara Santiago Bellini ha parlato dalle colonne de Il Messaggero del suo arrivo nel club abruzzese: “Come tutti gli attaccanti voglio fare gol, è una responsabilità importante e voglio prendermela perché sogno di giocare in Serie A con la maglia del Pescara. Conoscevo questo club e da alcuni ex compagni di squadra come Torreira ed Elizalde ho avuto referenze molto positive e così ho accettato la chance che mi hanno proposto per fare un salto di qualità nella mia carriera. Idoli? Da ragazzino ammiravo Ibrahimovic, un punto di riferimento nel mio modo di giocare. - continua l’uruguaiano -Pillon? Lo conosco da poco, ma mi è sembrato un allenatore molto bravo, che tiene tutti in considerazione. Il suo modo di fare mi sta già dando fiducia in vista di quel che dovrò fare”.