© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al centravanti del Pescara Santiago Bellini sulle pagine de Il Centro in edicola sottolineando come il classe ‘96 possa essere l’arma in più nel finale di campionato. Un piccolo gigante che dall’alto dei suoi 196 centimetri che finora ha trovato spazio in appena due gare per un totale di 60 minuti, ma che si candida a arma in più nel finale di stagione quando le forze inizieranno a calare e un giocatore fresco come l’uruguayano, tesserato a fine gennaio, potrebbe fare la differenza dall’inizio come a gara in corso sfruttando la sua fisicità.