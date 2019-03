Fonte: tuttob.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine di un evento a Pescara, Gaston Brugman, regista del Delfino, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box: "Sono mancato al Pescara? Sappiate che il Pescara è mancato tanto anche a me - ha detto l'uruguaiano a rete8.it -. Ora sono pronto, sono già rientrato in gruppo e sono a disposizione. Il mio infortunio? Prima di Benevento stavo provando i rigori e ho sentito una fitta agli adduttori. Il giorno dopo ho giocato ma la situazione è peggiorata. La risonanza poi ha evidenziato la lesione. Con Bruno posso giocare più avanzato? Sono a disposizione. In carriera ho fatto tanti ruoli. Decide il mister. E noi siamo pronti per Lecce e per il Palermo"