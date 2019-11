Pescara, Brunori verso l'addio a gennaio. Ipotesi Virtus Entella

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe finire dopo appena sei mesi l'avventura di Matteo Brunori al Pescara. Come riporta PescaraSport24 l'attaccante di proprietà del Parma potrebbe, infatti, lasciare il posto al centravanti che il Delfino sta cercando in vista del mercato invernale. Per l'ex Arezzo, ancora a secco di gol in cadetteria, ci sarebbe l'ipotesi Virtus Entella, club che lo ha cercato anche la scorsa estate.