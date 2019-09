Pescara, brutto ko per Balzano: dai 3 ai 6 mesi di stop

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Brutte notizie in casa Pescara dopo il turno infrasettimanale. Il terzino Antonio Balzano infatti contro il Cittadella ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Dai primi esami, come riferisce Sportmediaset, si tratterebbe della lesione parziale del crociato sinistro, un infortunio che costringerà il giocatore a restare lontano dai campo per diversi mesi. Nelle prossime ore ci sarà infatti un consulto con il responsabile sanitario degli abruzzesi e si deciderà se ricorrere all’operazione, con uno stop previsto di 6 mesi, o si tenterà il recupero parziale attraverso terapie, con uno stop previsto di 3 mesi.