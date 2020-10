Pescara, buone notizie in vista del Parma: Bellanova è negativo al Covid-19

Ripresa dei lavori in casa Pescara in vista del prossimo impegno di Coppa Italia Parma-Pescara in programma mercoledì 28 ottobre con inizio ore 18,00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella partita di ieri contro il Frosinone; lavoro di attivazione e partitella per il resto del gruppo. Differenziato per Damir Ceter, Dejan Vokic Raul Asencio. Torna a Pescara Raoul Bellanova risultato negativo all’ultimo tampone eseguito. Resta in attesa di esami strumentali Mirko Drudi per una corretta valutazione medica. Domani prevista seduta di allenamento al pomeriggio presso il Delfino Training Center.