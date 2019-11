Pescara, Busellato: "Fondamentale la gara prima della sosta: vincere"

© foto di Federico Gaetano

Verso la gara di Empoli. La testa del Pescara è alla formazione toscana, avversaria di sabato, e a tal proposito è Massimiliano Busellato, ai canali ufficiali del club, a fare il punto della situazione: "La gara prima della pausa è molto importante, occorre fare punti: la squadra è nuova, per fare la quadra generale non serve sempre poco tempo, alle volte si necessita anche più di un mese, ma noi speriamo di esserci, anche se fuori casa dobbiamo trovare fiducia. Ci attende l’Empoli, formazione costruita per vincere il campionato, sarà una gara dura. Ci vorranno attenzione e determinazione, ma cercheremo di mettere in difficoltà una grande squadra".