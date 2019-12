© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio su Il Centro in edicola alla caccia in casa Pescara di un bomber che possa svoltare la stagione della squadra. Se Stefano Moreo, in uscita dall’Empoli, e Luca Vido, ora al Crotone, rappresentano i due calciatori più abbordabili a gennaio, i nomi sulla lista della dirigenza abruzzese non mancano. Il sogno è quello di riportare all’Adriatico Leonardo Mancuso, anche lui dell’Empoli, nonostante sia difficile da raggiungere (“un sogno proibito” come lo definisce il quotidiano). Contatti inoltre con la Lazio per Simone Palombi, attualmente alla Cremonese, e occhi in casa del Frosinone dove sono in ribasso le quotazioni di Nicola Citro, ma piace molto Marcello Trotta. Resta poi sempre viva la pista Federico Melchiorri del Perugia, che piace a mezza Serie B.