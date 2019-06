Pescara, con Zauri quattro Primavera sognano la promozione

© foto di Federico Gaetano

Con la sempre più probabile promozione di Luciano Zauri alla guida della prima squadra, manca ormai solo l’ufficialità, in casa Pescara ci si interroga sui calciatori che potrebbero essere promossi dalla Primavera nella prossima stagione per seguire le orme, sperano in terra abruzzese, dei vari Torreira, Verratti e Capuano. I quattro profili, tutti classe 2000, più probabili destinati a seguire il tecnico sono il difensore centrale Andrea Marafini (22 presenze condite da quattro reti), il mediano Marco Camilleri (15 presenze con due assist), e gli attaccanti Fabian Pavone (8 reti in 22 presenze) e Gennaro Borrelli (18 reti in 23 presenze). Lo riferisce Il Centro.