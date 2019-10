Pescara, Del Grosso: "Derby con l'Ascoli? Per noi possibilità di riscatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di rete8, come riferisce pescarasport24.it, è intervenuto il difensore del Pescara Cristiano Del Grosso, che ha parlato soprattutto del momento non proprio positivo della formazione abruzzese: "Dobbiamo assolutamente cancellare subito la sconfitta indegna di venerdì e concentrarci per domenica perché possiamo riscattarci in un derby, anche per dare uno scossone all'ambiente. E' importante per la tifoseria, per noi stessi e per il Pescara. Siamo in un momento nel quale possiamo ancora cambiare le cose, bisogna cambiare atteggiamento e tornare in campo avvelenati per provare a conquistare punti importanti. Gioco poco? Le scelte le fa il mister, è certo però che mi alleno sempre per mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte. Ho fame e determinazione per lavorare e meritarmi il posto. Fare il terzo di difesa non è escluso, Giampaolo mi diceva che poteva essere un ruolo adatto a me anche per allungare la carriera. Cerco di fare il mio e di impegnarmi, anche in quel ruolo posso essere utile. Con l'Ascoli non sarà facile, nonostante l'ultima sconfitta vola sulle ali dell'entusiasmo e ha buone individualità. Sono un po' anarchici davanti, noi dobbiamo essere più convinti di quello che siamo, stando abbottonati per poi ripartire".