Pres. Casertana: "Fatti due innesti prima che il mercato aprisse. Ci saranno molti scambi"

A margine della presentazione dei primi due innesti, l'attaccante Gianluca Turchetta e il difensore Cristiano Del Grosso, il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ha parlato anche della questione stadio: "Si continua a lavorare. Non siamo fermi. Stiamo completando la documentazione e sul fronte dello sviluppo del progetto relativo all’inizio dei lavoro. Questa pandemia non c’ha aiutato e ha rallentato alcune operazioni. Resto dell’idea che per marzo/aprile si possa iniziare”, le sue parole ai canali ufficiali del club.

Spazio poi all'iniziativa legata al crowfunding: "I numeri non sono esaltanti. Qui si dà solo, senza ricevere. Non ho ricevuto niente da nessuno in questi anni. Ma questa risposta non è emblematica di Caserta. Perché se fosse così, allora non ci sarebbe futuro. Io sono ottimista. E’ normale che ognuno fa le sue considerazioni. Ora dobbiamo pensare al campionato in corso; la priorità è salvare la categoria. Ci serve un pizzico di fortuna in più. Il Covid c’ha segnato. Siamo stati l’unica squadra a scendere in campo in nove. Ora dobbiamo soltanto lavorare a testa bassa. Martone? Si sta occupando dell’aspetto amministrativo. Sta mettendo un po’ d’ordine lì dove non ce n’era”.

Conclude poi con una nota sul mercato: “Siamo l’unica società ad aver chiuso per due giocatori prima ancora che il mercato aprisse. Abbiamo fatto quello che era necessario. E’ un mercato particolare, bloccato in tutte le categorie. Ci sarà spazio solo per qualche scambio. Vedremo”.