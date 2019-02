Pescara, dopo il mercato si pensa ai rinnovi

© foto di Federico Gaetano

Chiuso il mercato di gennaio in casa Pescara si pensa ai rinnovi di contratto di diversi calciatori in scadenza. In testa quelli degli esperti difensori Hugo Campagnaro e Cristiano Del Grosso. Per entrambi, a prescindere dalla serie, potrebbe arrivare un prolungamento di una stagione visto che i due difensori hanno manifestato più vole la propria volontà di restare in biancoazzurro e magari chiudere lì la carriera. I rapporto con la società sono ottimi e tutto fa propendere per una fumata bianca anche se, sopratutto per il primo, molto resta legato alle condizioni fisiche. Diversa invece la posizione del tecnico Bepi Pillon con il Pescara che entro fine mese può far valere l’opzione per il rinnovo di un anno. Secondo quanto riportato da Pescarasport24.it è più probabile che si arrivi a fine stagione per parlare di un eventuale rinnovo alla luce anche dei risultati sportivi.