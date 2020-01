© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Il Centro il Pescara, dopo il canadese Rea, starebbe guardando ancora all’estero per rinforzare la difesa in ottica futura. Il nome nuovo è quello di Santiago Roman, classe 2001, in forza al Puebla. Si tratta di un difensore centrale di grande prestanza fisica che potrebbe presto sbarcare in Abruzzo per un periodo di prova.