Pescara, Drudi: "La ripresa? Siamo dipendenti. Faremo ciò che ci dicono"

Dalle colonne de Il Messaggero nella sua edizione dedicata all’Abruzzo trovano spazio alcune dichiarazioni di Mirko Drudi, centrale difensivo del Pescara, oggi in isolamento causa Coronavirus come tutti gli altri calciatori del proprio club e non solo: “Sono in casa con mio figlio, la mia compagna e il cane. Le giornate sono queste, faccio sempre le solite cose. Difficile finire questo campionato, io non sono tanto ottimista. La situazione è veramente brutta. Faccio fatica a parlare di ripresa nel breve periodo, in questo momento. Per me non si ripartirà. Ci auspichiamo tutti che la cosa evolva in modo positivo e veloce, allora sì che ne riparleremo. Ma credo che si ricomincerà a settembre. Naturalmente noi siamo dipendenti e facciamo quello che ci dicono di fare. Si giocherà fino ad agosto? Giocheremo, ma sarebbe una novità per tutti e bisogna anche vedere come reagiremo a questa novità”.