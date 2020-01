Pescara, Galano: "Legrottaglie ci ha dato intensità e cattiveria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Pordenone-Pescara, l'esterno offensivo biancazzurro Cristian Galano ha così commentato la vittoria dei suoi alla Dacia Arena: "Oggi abbiamo fatto la più bella prestazione della stagione. Non era facile venire qui dopo quello che era accaduto, questa gara ci voleva. 11 gol? Sono contento di ciò che sto facendo, ma a me importa della squadra. Voglio far più punti possibile per salvare la squadra e i miei gol servono a questo. Gol di testa? Bello, anche se non sono un colpitore del genere - ammette con un sorriso l'ex Bari -. Il mister Legrottaglie ci ha dato intensità, trasmettendoci un po' di cattiveria. Il suo futuro? Noi dobbiamo stare agli ordini del mister. Cosenza? Siamo una squadra di qualità, a cui piace giocare, ma certe volte pecchiamo di cattiveria. Quando giochiamo così, però, possiamo far soffrire tante squadre".