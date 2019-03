Pescara, i convocati di Pillon: rientrano Marras e Balzano

Sono 23 i calciatori convocati da Bepi Pillon per la sfida contro il Cosenza. Rispetto all’ultimo turno tornano a disposizione Marras e Balzano, anche se la lista degli assenti resta lunghissima specialmente in mezzo al campo. Out anche Mancuso squalificato. Questa la lista ufficiale:

Portieri: Fiorillo, Kastrati, Farelli

Difensori: Balzano, Bettella, Ciofani, Del Grosso, Gravillon, Perrotta, Pinto, Scognamiglio

Centrocampisti: Bruno, Crecco, Memushaj, Melegoni

Attaccanti: Antonucci, Bellini, Capone, Del Sole, Marras, Monachello, Sottil, Borrelli