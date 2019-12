Pescara, crepa Memushaj. Non solo il Perugia, mezza B in attesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra essere finito il tempo di Ledian Memushaj al Pescara: la crepa, che pare insanabile, si è aperta a Livorno, quando mister Zauri lo ha sostituito, scatenando la sua ira. Non trattenuta, ma perfettamente udita da chi era sintonizzato su DAZN per vedere in diretta tv il match.

Fascia di capitano al braccio, è stato poi escluso, per motivi disciplinari, nell'ultima gara di andata, e adesso è sul piede di partenza, con la cessione richiesta proprio da lui, più smanioso di andare via che di chiedere scusa. Ovviamente, vista comunque l'importanza del calciatore, le altre formazioni di B stanno monitorando la questione, e dopo il Perugia altri club sono alla finestra fiutando il possibile affare: come riferisce pescarasport24.it, riprendendo il TG3 Abruzzo Rai, sul classe '86 ci sono anche Frosinone, Ascoli e Cremonese.