Pescara, il baby Borrelli: "Ho letto tante voci di mercato, ma il mio futuro lo vedo qui"

Come riferisce tuttob.com, dalle colonne de Il Centro ha parlato l'attaccante del Pescara Gennaro Borrelli: "Mi sono iscritto a un'università telematica, ho avuto molto tempo per studiare e presto darò i primi due esami. Ho un piccolo parco vicino casa e mi alleno per tre ore al giorno. Oltre a questo nel tempo libero leggo e guardo serie tv. Il campionato deve ripartire a mio avviso, ovviamente se ci sono le condizioni per farlo. E' necessario uscire da questa emergenza sanitaria e ripartire. Non sarà facile per nessuno tornare in campo dopo un mese e mezzo di stop ma vogliamo farlo e scalare in classifica più posizioni possibili".

Conclude con una nota sul mercato, dopo che il suo nome è stato anche accostato la Juventus: "Ho letto di queste voci di mercato ma il mio futuro lo vedo a Pescara. Ringrazierò per sempre Luciano Zauri che ha cambiato la mia vita lanciandomi nel calcio professionistico. Sono grato anche a Legrottaglie, è stato un grande calciatore, e con i suoi consigli sono sicuro che continuerò a crescere".