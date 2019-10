© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto da Pescarasport24.it il centrocampista della Primavera del Pescara Amadou Diambò, classe 2001, sarebbe al centro dell’interesse di due club di Serie A. Il calciatore, che ha già segnato due reti in quattro gare, è infatti finito nel mirino del Parma che in occasione della sfida fra gli abruzzesi e la Juventus ha visionato il ghanese oltre che due giovani di sua proprietà, ma in prestito al Pescara, come Martella e Pavone. Su Diambò però c’è anche l’interesse della stessa Juventus.