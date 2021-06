Benevento, asse col Pescara: non solo Diambo e Basit. Piacciono 3 giovani biancoazzurri

Fra Benevento e Pescara in estate andrà in scena un asse di mercato che riguarderà diversi giovani. I più noti sono Amadou Diambo e Abdallah Basit col primo che sarà riscattato dal Benevento, dove era arrivato nel mercato di gennaio, e il secondo che farà il percorso inverso avendo così una nuova chance in biancoazzurro dopo non essere riuscito a trovare spazio nel finale della passata stagione. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che il club sannita ha messo nel mirino alcuni dei migliori elementi della Primavera abruzzese fra cui il difensore classe 2003 Gianluca Longobardi, l'ala sinistra classe 2002 Nicolas Mercato e l'ala destra classe 2002 Marco Chiarella.