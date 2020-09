Pescara, innesti di spessore in difesa e in attacco: ecco i nomi nel mirino degli abruzzesi

Alacre lavoro quello del patron del Pescara Daniele Sebastiani, che vuole mettere a disposizione di mister Oddo la miglior rosa possibile.

Con rinforzi in ogni reparto. Come noto, per la difesa si stanno trattando Gabriele Bellodi, classe 2000 del Milan, e Francesco Zampano, che rischia però di sfumare per le alte cifre richieste dal Frosinone: l'alternativa, come riferisce Tuttosport, potrebbe essere il ventunenne Claud Adjapong del Sassuolo.

Alternative da trovare anche in attacco, poiché i ciociari hanno ingenti richieste anche per Federico Dionisi: altri profili che piacciono sono quello di Federico Melchiorri del Perugia e Fabio Ceravolo della Cremonese.