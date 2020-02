© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava un azzardo, l’ennesimo in casa Pescara club specialista nel lanciare giovani allenatori (Di Francesco, Bucchi, Oddo e infine Zauri), è invece la scelta di affidare la panchina a Nicola Legrottaglie per ora sta pagando: due gare, sei punti e play off agganciati. Il tutto nonostante l’addio di uno dei giocatori più positivi della prima parte di stagione come Josè Machin che l’ex difensore ha potuto schierare solo una volta prima del suo trasferimento al Monza in Serie C.

Mandato in soffitta il 4-3-3 (o 4-3-2-1) che aveva caratterizzato gli ultimi anni in casa Pescara il neo tecnico ha puntato sul 3-5-2 alzando Zappa a destra e rispolverando Del Grosso, che sembrava a un passo dall’addio, a sinistra. Poi spazio a due giovani come Bettella in difesa e Melegoni a centrocampo con Galano avanzato al fianco di Maniero. Un cambio di pelle che sta pagando fin da subito e che a Pescara sperano possa continuare a lungo per riscattare una prima parte di stagione zoppicante ed evitare un'annata nell'anonimato.