Pescara, Legrottaglie in dubbio per il futuro. Spunta il nome di Modica della Vibonese

Qualora il Pescara decidesse di non confermare Nicola Legrottaglie in vista della prossima stagione, il Delfino potrebbe decidere di puntare su un tecnico emergente reduce da un’ottima annata in Serie C. Si tratta, Secondo La Gazzetta del Sud di Giacomo Modica, tecnico oggi alla guida della Vibonese in Lega Pro già finito nel mirino di un'altra società abruzzese come il Teramo.