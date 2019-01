© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Arrivato martedì scorso a Pescara per un periodo di prova, il terzino Matteo Liviero ha tempo una settimana per convincere Pillon e la dirigenza abruzzese a dargli una chance e metterlo sotto contratto. Il classe ‘93 negli anni è stato frenato da parecchi infortuni e per questo le sue condizioni fisiche sono sotto la lente di ingrandimento dello staff tecnico del Pescara. Se dovesse dare garanzie da questo punto di vista l’ex Juventus potrebbe essere tesserato come vice-Del Grosso come riporta Pescarasport24.it.