© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il neo acquisto del Fano Matteo Liviero ha parlato ai microfoni del canale ufficiale Facebook: "Sono molto contento di ricominciare perché dopo questo periodo di inattività è importante ritrovare la fiducia. Fisicamente sto bene, sono arrivato in questi mesi ad allenarmi con una società di Serie D che è il Campodarsego per cercare di allenarmi e tenermi in forma. Aspettavo questo momento e adesso proverò a dare il meglio".