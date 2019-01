© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Fano ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno 2019 i diritti alle prestazioni sportive del terzino sinistro Matteo Liviero. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, con i bianconeri il 4 novembre 2010 ha esordito in Europa League contro il Salisburgo. Quindi, diverse tappe in C con le maglie di Perugia, Juve Stabia,Lecce e in B con Carpi, Juve Stabia, Pro Vercelli e Cittadella. Ha vestito la maglia azzurra dall’Under 17 fino all’Under 21 con cui ha collezionato 2 presenze.