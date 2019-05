Pescara, Mancuso: "Futuro alla Juve? Il futuro è solo la Salernitana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tocca a Leonardo Mancuso prendere la parola casa Pescara in vista dell'ultimo match della stagione regolare di Serie B contro la Salernitana. Una sfida delicata per i campani a rischio retrocessione, mentre il Delfino dovrebbe bastare anche un pareggio per la certezza della matematica qualificazione ai playoff. "Arriva la Salernitana - si legge su TuttoPescaraCalcio.com -, pensiamo alla nostra gara e portare a casa il bottino pieno. Non guarderemo gli altri campi. All'andata andammo sotto e riuscimmo a ribaltarla nel secondo tempo, poi segnai una tripletta. I playoff? Siamo concentrati sull'ultima partita. Dobbiamo vincere per posizionarci il meglio possibile nella griglia playoff. Se ci sarà lo slittamento ne prenderemo atto e vedremo cosa fare. Futuro alla Juve? No, adesso c'è solo da pensare a questo finale di stagione perché sarà stupendo da giocare".