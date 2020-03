Pescara, Memushaj: "Rispettiamo le regole. Se ci dicono di stare a casa dobbiamo starci"

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista al centrocampista del Pescara Ledian Memushaj: "Dobbiamo rispettare le regole. Se ci dicono di stare a casa dobbiamo starci. Io sono ferreo in questo comportamento. In questa fase l'importante è che ogni cittadino faccia meno danni possibile. È un sacrificio necessario ma dobbiamo farlo. Chi avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi davvero nel mezzo di una pandemia?" Memushaj parla anche del ritorno in campo: "La mente va alla ripresa del campionato, al ritorno alla normalità. Il nostro obiettivo è riprendere il campionato, siamo disposti a giocare anche in estate. È stato giusto rinviare gli Europei, a maggior ragione sarebbe un delitto non salvare i campionati nazionali anche per rispetto di chi, come il Benevento, ha già dimostrato di meritare la promozione".